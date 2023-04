Mutui mazzata pazzesca | tassi in aumento tranne qui | buone notizie per chi abita in queste città

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 10 aprile 2023) Continuano a crescere i prezzi dei. I prezzi sono inun po’ ovunque,che in alcune insospettabili zone Nel primo trimestre 2023 i prezzi delle case in Italia sono cresciuti oltre ogni funesta previsione. Ma ci sono alcune(molto poche) in cui conviene ancora comprare casa e chiedere un mutuo. In tutti gli altri posti, per ora, è meglio lasciar perdere.: prezzi alle stelle – ilovetrading.itLo si ripete come un mantra da mesi: ideisono giunti a livelli estremi. Ma più si va avanti e peggio è. Di conseguenza crescono anche i prezzi. Ecco perché in Italia si comprano sempre meno case. I dati parlano chiaro: nel primo trimestre di quest’anno l’indice dei prezzi dellezioni in vendita è aumentato dello 0,2% ...