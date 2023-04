Musica nei reel, SIAE e Meta non hanno ancora trovato un accordo (Di lunedì 10 aprile 2023) A che punto siamo con la trattazione tra SIAE e Meta per l’utilizzo dei brani degli artisti di cui la Società Italiana degli Autori ed Editori detiene i diritti? Un punto morto, se si guarda al risultato dell’incontro che – in questa settimana – avrebbe dovuto porre rimedio all’assenza di tutti quei brani che da circa venti giorni sono spariti dai reel in cui sono stati utilizzati (insieme ai voiveover) e che – tutt’oggi – non possono essere riprodotti e sfruttati per creare nuove storie o nuovi reel. Quanto dovremo aspettare ancora, quindi, per un ritorno della Musica su Insagram (intendendo quella SIAE, ovviamente)? Musica su Instagram, a che punto siamo nel confronto SIAE Meta? Per fare il punto della situazione ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 aprile 2023) A che punto siamo con la trattazione traper l’utilizzo dei brani degli artisti di cui la Società Italiana degli Autori ed Editori detiene i diritti? Un punto morto, se si guarda al risultato dell’incontro che – in questa settimana – avrebbe dovuto porre rimedio all’assenza di tutti quei brani che da circa venti giorni sono spariti daiin cui sono stati utilizzati (insieme ai voiveover) e che – tutt’oggi – non possono essere riprodotti e sfruttati per creare nuove storie o nuovi. Quanto dovremo aspettare, quindi, per un ritorno dellasu Insagram (intendendo quella, ovviamente)?su Instagram, a che punto siamo nel confronto? Per fare il punto della situazione ...

