Musetti - Kecmanovic pronostico, Atp Montecarlo: Over 22.5 a 1.90 (Di lunedì 10 aprile 2023) Un sorteggio non troppo fortunato ha proposto a Lorenzo Musetti un primo turno insidioso contro Miomir Kecmanovic a Montecarlo. Il tennista italiano se la vedrà infatti con un giocatore pericoloso ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 aprile 2023) Un sorteggio non troppo fortunato ha proposto a Lorenzoun primo turno insidioso contro Miomir. Il tennista italiano se la vedrà infatti con un giocatore pericoloso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : #Montecarlo, Kecmanovic-Musetti il pronostico: partita da tre set, Over l’alternativa #Pronostici, Tennis - Tomas1374 : #RolexMCMasters oggi vedrà l'esordio di #Berrettini vs #Cressy verso pranzo Speriamo che sto picnic tennistico di P… - Deepnightpress : Pronostico Lorenzo Musetti vs Miomir Kecmanovic ATP Monte Carlo 11-04-23 #Musetti #ATPMonteCarlo #ATP #ATPTour… - therealdiablo93 : @lnzpcr Tra l’altro vedo l’accoppiamento con Kecmanovic e la mia testa non può che andare alla semifinale di Napoli… - OA_Sport : ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio difficile contro Kecmanovic, possibile ottavo con Djo… -