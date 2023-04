Musetti-Kecmanovic, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) La campagna sulla terra rossa di Lorenzo Musetti continua nel primo Masters 1000 su questa superficie dell’anno, quello di Montecarlo. Il confronto non è facile, perché dall’altra parte c’è un giocatore caldissimo: il serbo Miomir Kecmanovic. Questi, infatti, è recentissimo finalista in quel dell’Estoril, dove ha sconfitto Marco Cecchinato (alla miglior settimana dell’anno) in semifinale e poi si è arreso soltanto di fronte al norvegese Casper Ruud in finale. Un solo confronto tra i due giocatori: si è tenuto lo scorso anno a Napoli, nell’ATP 250 sul mare che tanti problemi ha avuto, e il toscano ha vinto per 6-3 6-4. Ora, però, serve fiducia al numero 2 d’Italia per ripartire. ATP Montecarlo 2023: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio difficile contro Kecmanovic, ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) La campagna sulla terra rossa di Lorenzocontinua nel primo Masters 1000 su questa superficie dell’anno, quello di. Il confronto non è facile, perché dall’altra parte c’è un giocatore caldissimo: il serbo Miomir. Questi, infatti, è recentissimo finalista in quel dell’Estoril, dove ha sconfitto Marco Cecchinato (alla miglior settimana dell’anno) in semifinale e poi si è arreso soltanto di fronte al norvegese Casper Ruud in finale. Un solo confronto tra i due giocatori: si è tenuto lo scorso anno a Napoli, nell’ATP 250 sul mare che tanti problemi ha avuto, e il toscano ha vinto per 6-3 6-4. Ora, però, serve fiducia al numero 2 d’Italia per ripartire. ATP: il tabellone di Lorenzo. Esordio difficile contro, ...

