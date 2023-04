Mulattieri si prende la copertina! Frosinone e Reggina vincono

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 aprile 2023) In campoe Fabbian oggi pomeriggio in Serie B. Vittorie per entrambi, con ilche ha vinto in casa 2-0 con l’Ascoli. Basta l’1-0 per lacontro il Venezia. Presenza pure per Pompetti BILANCIO ? In campo sia Samueleche Giovanni Fabbian, rispettivamente in-Ascoli e-Venezia. Il bomber di proprietà dell’Inter ha segnato il gol che ha chiuso la gara allo Stirpe. Un 2-0 firmato proprio dal giovane nerazzurro, dopo l’iniziale gol di Lucioni. Cinquantasei minuti di partita per, che poi ha lasciato il campo a Moro. Novanta minuti invece per Fabbian con la, a cui basta l’autogol di Ceppitelli per vincere la gara al Granillo. Mezz’ora, infine, per Pompetti con la maglia del Sudtirol. ...