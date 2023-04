Movimënt | lo sci è per tutti | un mini-doc sull’esperienza di sciare da ciechi

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 10 aprile 2023) “Come posso fare una pista intera senza fermarmi, senza urtare neanche un ostacolo, senza mai uscire fuori?” Inizia con questa domanda il breve documentario girato sulle piste di Movimënt, in collaborazione con Sport Production Hub. A porsela è il protagonista, Daniele Cassioli, 36enne atleta di sci nautico non vedente, campione europeo 2022 di slalom e figure. Il video è un invito a uscire di casa, inforcare gli sci e scoprire un territorio che sta progressivamente eliminando ogni barriera. E non solo sulle piste: questa evoluzione coinvolge gli impianti a fune, i servizi, i rifugi e gli hotel, come il nuovo Movi Family Apart-Hotel, che ha ospitato Daniele Cassioli in questa sua breve vacanza. È grazie al Gruppo Verbanese Sciatoriche Daniele Cassioli si è avvicinato a questo sport, all’età di otto anni. La telecamera lo ha seguito pochi giorni fa, mentre ...