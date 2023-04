Motocross oggi, GP Svizzera MXGP 2023: programma 10 aprile, orari, tv, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo una Pasqua priva di azione in pista, il rinnovato circuito di Frauenfeld si appresta ad ospitare il Gran Premio di Svizzera 2023, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. La tappa elvetica riparte dunque dalle Qualifying Race del sabato, che hanno stabilito la griglia di partenza per le gare odierne a punteggio pieno delle classi MXGP e MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Svizzera DI Motocross MXGP ALLE 14.15 E 17.10 L’Italia sogna il podio nella 450 con un Alberto Forato in forma smagliante e reduce da un fantastico quarto posto in qualifica (oltre al terzo tempo nelle prove cronometrate), mentre Mattia Guadagnini ha fatto più fatica del previsto sabato e dovrà quindi salire di colpi soprattutto in fase di partenza per mettere nel mirino piazzamenti ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo una Pasqua priva di azione in pista, il rinnovato circuito di Frauenfeld si appresta ad ospitare il Gran Premio di, terzo appuntamento stagionale del Mondiale. La tappa elvetica riparte dunque dalle Qualifying Race del sabato, che hanno stabilito la griglia di partenza per le gare odierne a punteggio pieno delle classie MX2. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDIALLE 14.15 E 17.10 L’Italia sogna il podio nella 450 con un Alberto Forato in forma smagliante e reduce da un fantastico quarto posto in qualifica (oltre al terzo tempo nelle prove cronometrate), mentre Mattia Guadagnini ha fatto più fatica del previsto sabato e dovrà quindi salire di colpi soprattutto in fase di partenza per mettere nel mirino piazzamenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Torna in scena il grande motocross oggi: ecco come seguire il GP di Svizzera - OA_Sport : Grande lunedì di sport: oggi in scena numerosissimi eventi tra tennis, volley, motocross e non solo -