(Di lunedì 10 aprile 2023)si sblocca e centra la prima vittoria di manche dell’anno, imponendosi in-2 sul fondo duro del tracciato di Frauenfeld e conquistando così anche il successo overall nel Gran Premio di2023, valido come terzo atto stagionale del Mondialeper la. Si tratta della seconda affermazione assoluta in un GP della classe regina per il francese della Yamaha, dopo il Gran Premio di Spagna 2022. Doppietta transalpina in-2 firmata anche da Romain Febvre,secondo con la sua Kawasaki al termine di un bel duello con lo spagnolo Jorge Prado, giunto terzo al traguardo nonostante l’ennesimo holeshot del campionato alla guida della GasGas con la tabella rossa numero 61. Quarta posizione per un opaco Jeffrey Herlings, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Motocross, Maxime Renaux trionfa in gara-2 e si aggiudica il GP di Svizzera in MXGP. 6° un ottimo Forato - -

Prima frazione piuttosto statica, senza grandi emozioni, a prendere il comandando dopo il via èRenaux (Yamaha)che scatta meglio di tutti e detta il passo della 450, conducendo per tutta la ...... e il numero 4 MXGP dello scorso anno il franceseRenaux (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team). Al via degli Internazionali d'ItaliaEicma Series 2023 - 'Morellino Cup' anche l'...... e il numero 4 MXGP dello scorso anno il franceseRenaux (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team). Al via degli Internazionali d'ItaliaEicma Series 2023 - "Morellino Cup" anche l'...

Motocross, Maxime Renaux trionfa in gara-2 e si aggiudica il GP di Svizzera in MXGP. 6° un ottimo Forato OA Sport

Maxime Renaux si sblocca e centra la prima vittoria di manche ... valido come terzo atto stagionale del Mondiale Motocross per la MXGP. Si tratta della seconda affermazione assoluta in un GP della ...Jorge Prado si impone in gara-1 a Frauenfeld e consolida la sua tabella rossa di leader del campionato MXGP in occasione del Gran Premio di Svizzera 2023, valido come terzo round stagionale del Mondia ...