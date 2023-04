Motocross | Jorge Prado vince gara-1 della MXGP in Svizzera Guadagnini 9° con caduta

(Di lunedì 10 aprile 2023)si impone in-1 a Frauenfeld e consolida la sua tabella rossa di leader del campionatoin occasione del Gran Premio di2023, valido come terzo round stagionale del Mondiale. Il fenomeno spagnoloGasGas, dopo aver strappato la pole position sabato con il terzo successo di seguito in Qualifying Race, ha dominato la prima manche odierna grazie ad una partenza perfetta e ad un ottimo passo. Completano il podio la Yamaha del francese Maxime Renaux, 2° a 6?298 dalla vetta, e l’altro transalpino Romain Febvre, 3° a quasi 15? dalla testa con la Kawasaki. Buona quarta piazza per la Yamaha dell’olandese Calvin Vlaanderen davanti alla Honda dell’iberico Ruben Fernandez e alla KTM di un deludente Jeffrey Herlings, solo 6°. Grande ...

Jorge Prado si impone in gara-1 a Frauenfeld e consolida la sua tabella rossa di leader del campionato MXGP in occasione del Gran Premio di Svizzera 2023, valido come terzo round stagionale del Mondia ...