Motocross, Andrea Adamo è secondo assoluto in MX2 nel GP di Svizzera! Doppio podio di manche per il siciliano (Di lunedì 10 aprile 2023) Pasquetta da grande protagonista in quel di Frauenfeld per Andrea Adamo in occasione del Gran Premio di Svizzera 2023, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross per la classe MX2. Il giovane siciliano della KTM, dopo il quinto posto di sabato in qualifica, ha infatti centrato un Doppio podio di manche quest'oggi conquistando una fantastica seconda piazza overall nel GP elvetico. L'azzurro ha disputato due gare estremamente solide, dimostrandosi competitivo in partenza (addirittura con l'holeshot nella seconda) e soprattutto nel passo anche sulla lunga distanza, senza commettere gravi errori e approfittando delle sbavature altrui per fare la differenza nei minuti finali. Adamo ha chiuso 3° nella prima run e 2° in gara-2, ...

