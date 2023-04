Mosca | ' Mosca coinvolta nella guerra | difficile che possa mediare la pace in Ucraina'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Ucraina: allarme aereo nella notte in sette regioni, Zelensky: Mosca uccide in giorno di festa - MediasetTgcom24 : Ucraina, Zelensky: 'Mosca uccide anche in un giorno di festa' #ucraina #russia #guerra #9aprile - TCommodity : Unire i puntini: Opec+ taglia produzione petrolio, Pechino minaccia restrizioni all’export delle tecnologie necessa… - lantigonio : @ultimora_pol Ci aveva visto lungo, infatti tanto per non sbagliare prendeva soldi da Mosca. - marcopenta5yah1 : RT @TCommodity: Unire i puntini: Opec+ taglia produzione petrolio, Pechino minaccia restrizioni all’export delle tecnologie necessarie all’… -

gela Macron: perché non può avere un ruolo per la pace Altro tema di discussione la fuga di notizie sulle operazioni militari statunitensi in Ucraina. Il Cremlino ha negato il coinvolgimento ...Taiwan, il Cremlino appoggia le manovre militari cinesi, secondo quanto dichiarato dal Cremlino, appoggia le manovre militari della Cina intorno a Taiwan a fronte delle 'provocazioni' ...Guerra in Ucraina, la diplomazia è in crisi: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che è difficile immaginare che la Francia abbia un ruolo nel mediare l a pace in Ucraina . Parigi è ...

Zelensky, Mosca uccide in giorno di festa, isolata da mondo - Ultima Ora Agenzia ANSA

14.38 Mosca:"Parigi non può mediare per pace" "Parigi difficilmente può rivendicare il ruolo di mediatore perché è schiera- ta con una delle parti in conflitto. Parigi è infatti coinvolta in questo ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha visitato la Cina la scorsa settimana, dove ha esortato l'omologo cinese, Xi Jinping, a riportare la Russia "alla ragione" sulla guerra in Ucraina.