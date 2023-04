Mosca gela Macron | perché non può avere un ruolo per la pace

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il presidente francese Emmanuelprova a ritagliarsi unda protagonista nei possibili negoziati per far finire la guerra in Ucraina ma la Russia lo: "Francia coinvolta nel conflitto, non può essere mediatrice". "L'Europa non deve lasciarsi coinvolgere in crisi che non sono le nostre", ha dettoai giornalisti nell'aereo che lo riportava a Parigi dopo la visita di Stato in Cina. I Paesi europei non devono essere "vassalli degli Stati Uniti" mentre l'Unione europea deve costituire un "terzo polo" di fronte a Cina e Usa, ha detto il presidente francese. Dichiarazioni destinate a far discutere e che sottolineano come l'Ue non debba "non mettersi a seguire gli Stati Uniti". Ma la Francia "difficilmente può rivendicare ildi intermediario trae Kiev, ...

Il presidente francese Emmanuel Macron prova a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei possibili negoziati per far finire la guerra in Ucraina ...