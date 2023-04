Mosca: 'Francia coinvolta nella guerra, difficile che possa mediare la pace in Ucraina' (Di lunedì 10 aprile 2023) guerra in Ucraina, la diplomazia è in crisi: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che è difficile immaginare che la Francia abbia un ruolo nel mediare l a pace in Ucraina . Parigi è '... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023)in, la diplomazia è in crisi: il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che èimmaginare che laabbia un ruolo nell ain. Parigi è '...

