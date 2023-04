Morto Ben Ferencz | l’ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga | fece condannare 22 tedeschi delle Einsatzgruppen

(Di lunedì 10 aprile 2023) Èall’età di 103 anni Bendeldiche processò i nazisti per genocidio e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei campi di concentramento della Seconda guerra mondiale.è deceduto venerdì sera in una casa di cura a Boynton Beach, in Florida: l’annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Donaldal “New York Times“. Come pubblico ministero Benjamin22che guidarono le squadre paramilitari conosciute come, che facevano partefamigerate SS naziste. Aveva solo 27 anni l’avvocato che ...

Morto Ben Ferencz, aveva 103 anni, era ex Pm processo Norimberga Il Sole 24 ORE

Ferencz è deceduto venerdì sera in una casa di cura a Boynton Beach, in Florida. «Oggi il mondo ha perso un leader nella ricerca della giustizia per le vittime del genocidio e dei crimini… Leggi ...È morto all’età di 103 anni Ben Ferencz, l’ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga che processò i nazisti per genocidio e fu tra i primi testimoni esterni a documentare le atrocità dei c ...