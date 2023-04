Morto a 70 anni Lasse Wellander | storico chitarrista degli Abba

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – . Adi cancro venerdì scorso, logruppo svedese ha dedicato un post su Instagram: “era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo”, hanno scritto in un post, riconoscendo come la sua “genialità musicale” abbia giocato “un ruolo fondamentale nella storia” della band. “Piangiamo la sua morte tragica e prematura e ricordiamo le parole gentili, il senso dell’umorismo, il volto sorridente, la brillantezza musicale dell’uomo che ha svolto un ruolo così fondamentale nella storia”, il messaggioaltri componenti della band svedese. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto a 103 anni di età Ben Ferencz, ultimo procuratore vivente del processo di Norimberga che processò i nazist… - repubblica : Morto Benjamin Ferencz, l'ultimo pm del processo di Norimberga. Aveva 103 anni - Corriere : Malore in bici: morto a 49 anni Dario Acquaroli, campione di mountain bike - manuel_y_jesus_ : RT @ChanceGardiner: Arthur Singer, attore ed ex concorrente di reality show, è morto improvvisamente all'età di 13 anni. - RRBSD : RT @Italiantifa: Morto Benjamin Ferencz, l'ultimo pm di Norimberga. Aveva 103 anni. @AuschwitzMuseum #olocausto #matrice -

AGI - Lo storico chitarrista degli Abba, Lasse Wellander, èall'eta' di 70dopo aver lottato brevemente contro un cancro. Lo ha annunciato la sua famiglia e il lo stesso gruppo pop svedese che ha definito il talento di Wellander come 'immenso', ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lo storico chitarrista degli Abba , Lasse Wellander, èall'età di 70. E' lo stesso gruppo svedese ad annunciarlo con un post sui social. 'E' con incredibile tristezza - si legge - che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è ...15.45Wellander,chitarrista degli Abba E'Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba. Aveva 70. La band ha dato la notizia sui social, spiegando che l'amico era stato colpito dal cancro."Sei stato un fulcro nelle nostre vite ...

Chi era Dario Acquaroli campione di mountain bike morto per infarto a 48 anni Corriere della Sera

Pisciotta, giovane trovato morto in una scarpata a Caprioli di Marianna Vallone e Antonio Vuolo Tragedia di Pasqua nel Cilento. Un giovane di 25 anni è stato trovato morto, alle… Leggi ...Dario Acquaroli, l’ex campione di mountain bike morto per un malore in bici: aveva 48 anni Dario Acqueroli è il campione di mountain bike che è morto all’età… Leggi ...