Morta Rosa Serrapiglia, addio alla moglie di Mario Merola. L'annuncio del figlio: "Mamma' mo va abbraccia a papà" (Di lunedì 10 aprile 2023) Lutto a Napoli. È Morta a 83 anni nel giorno di Pasqua Rosa Serrapiglia, la vedova di Mario Merola, il celebre attore napoletano scomparso nel 2006. A dare L'annuncio della sua scomparsa è il figlio, Francesco Merola, con un accorato post sui social: "Mamma' mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l'eternità", ha scritto. Quello di Mario Merola con la sua "Rosetta" è stato un grande amore, coronato da un matrimonio durato 45 anni e un legame indissolubile con la loro città, Napoli appunto. Che ora si stringe intorno al figlio Francesco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @leggoit: Mario Merola, morta la moglie Rosa Serrapiglia. Napoli in lacrime, l'annuncio del figlio Francesco: «Mamma’ mo va abbraccia a… - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Mamma, ora vai ad abbracciare papà. Siete nel mio cuore per l'eternità' È morta Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola h… - leggoit : Mario Merola, morta la moglie Rosa Serrapiglia. Napoli in lacrime, l'annuncio del figlio Francesco: «Mamma’ mo va a… - BlancAyAzuL89 : È morta Rosa Serrapiglia, moglie del grande Mario Merola. Buon Viaggio ?? #RIP - trinchelino : RT @fanpage: 'Mamma, ora vai ad abbracciare papà. Siete nel mio cuore per l'eternità' È morta Rosa Serrapiglia, la moglie di Mario Merola h… -