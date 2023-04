(Di lunedì 10 aprile 2023)- Matteovince all'nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Berrettini, esordio vincente a Montecarlo: battuto Cressy [aggiornamento delle 15:50] - Tomas1374 : RT @tuttosport: ? #Berrettini ritrova la vittoria all’esordio a Montecarlo?? - tuttosport : ? #Berrettini ritrova la vittoria all’esordio a Montecarlo?? - sportface2016 : #RolexMonteCarloMasters | Il programma e gli orari delle partite di martedì #11aprile. Esordio per #Djokovic e… - CorSport : ?? OTTIMO ESORDIO DI #BERRETTINI A MONTECARLO: 6-4 6-2 CONTRO CRESSY ? Il tennista romano ritrova la vittoria al 1º… -

- Matteo Berrettini vince all'nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. ...Il numero tre d'Italia vince all'al torneo '1000' di Monte - Carlo: sconfitto Maxime Cressy ... il serve and volley è servito sul campo principale di. Ad assistere lo statunitense c'...L'azzurro, che aveva perso all'sia a Indian Wells (per mano di Taro Daniel) che a Miami (...stagionale in un torneo 1000 e si qualifica per il secondo turno nel Masters 1000 di, ...

Montecarlo, esordio vincente per Berrettini davanti a Melissa Satta Corriere dello Sport

Matteo Berrettini supera il primo turno dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro ... e al secondo turno affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, che all’esordio ha avuto la meglio sul ...Prossimo rivale l'argentino Francisco Cerundolo MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Finalmente Matteo Berrettini. Protagonista suo malgrado di ...