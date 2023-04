(Di lunedì 10 aprile 2023)- Matteovince all'nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Berrettini, esordio vincente a Montecarlo: battuto Cressy - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Atp di Montecarlo, esordio con il sorriso per Berrettini: vittoria su Cressy - angelo_perfetti : Atp di Montecarlo, esordio con il sorriso per Berrettini: vittoria su Cressy - Ubitennis : ATP Montecarlo, il programma di martedì 11 aprile. Dalle 11 Sonego e Nardi sul Campo 2, più tardi Musetti sul Court… - repubblica : Berrettini, esordio vincente a Montecarlo: battuto Cressy -

vincente per Matteo Berrettini al Masters 1000 di, terzo della stagione e primo sulla terra rossa. Il 26enne romano, numero 22 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense ...- Matteo Berrettini vince all'nell'Atp Masters 1000 di Monte Carlo contro lo statunitense Cressy. L'italiano si impone in due set (6 - 4, 6 - 2) in un'ora e 26 minuti di gioco. La ...... l'argentino Francisco Cerundolo , recente quartofinalista al Miami Open, che ha sconfitto nel match d'la testa di serie n. 11 del torneo Cameron Norrie. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...

Montecarlo, esordio vincente per Berrettini davanti a Melissa Satta: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Esordio vincente per Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra rossa. Il 26enne romano, numero 22 del mondo, ha battuto in due set lo statunitense ..."Non avevo più tanta energia, ma ora il serbatoio torna a esser pieno". Cosi' Matteo Berrettini tira un sospiro di sollievo dopo aver ritrovato la vittoria, al primo turno di Montecarlo. (ANSA) ...