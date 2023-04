Mondo a misura d’algoritmo? No, grazie (Di lunedì 10 aprile 2023) L’intelligenza artificiale è già capace di generare situazioni quasi sovrapponibili alla vita. Quasi. Il Papa con il piumino bianco da trapper? Un falso. E Trump in manette? Pure. Così come Putin carcerato. Le foto farlocche hanno fatto il giro dei social, hanno conquistato milioni di clic e hanno aperto la discussione: fino a che punto si può sostituire una figura reale con una virtuale? Cioè: fino a che punto l’intelligenza artificiale può sostituirsi in tutto e per tutto all’uomo, facendo dire e fare ai sosia (artificiali) cioè che i veri protagonisti (umani) non direbbero e non farebbero mai? Non è la prima volta che succede. Le creazioni di figure virtuali (deepfalke) furono introdotte in Italia da Striscia la Notizia addirittura nel settembre 2019, con uno strepitoso finto-Renzi. Seguirono le creazioni virtuali di Mattarella, Mara Venier, Amadeus, Ilary Blasi, oltre che del ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 aprile 2023) L’intelligenza artificiale è già capace di generare situazioni quasi sovrapponibili alla vita. Quasi. Il Papa con il piumino bianco da trapper? Un falso. E Trump in manette? Pure. Così come Putin carcerato. Le foto farlocche hanno fatto il giro dei social, hanno conquistato milioni di clic e hanno aperto la discussione: fino a che punto si può sostituire una figura reale con una virtuale? Cioè: fino a che punto l’intelligenza artificiale può sostituirsi in tutto e per tutto all’uomo, facendo dire e fare ai sosia (artificiali) cioè che i veri protagonisti (umani) non direbbero e non farebbero mai? Non è la prima volta che succede. Le creazioni di figure virtuali (deepfalke) furono introdotte in Italia da Striscia la Notizia addirittura nel settembre 2019, con uno strepitoso finto-Renzi. Seguirono le creazioni virtuali di Mattarella, Mara Venier, Amadeus, Ilary Blasi, oltre che del ...

