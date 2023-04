Molotov per protestare contro il reclutamento forzato di Putin: condannati a 19 anni (Di lunedì 10 aprile 2023) Repressione, anche se in questo caso non si tratta solo di un reato di opinione Un tribunale russo ha condannato a 19 anni di carcere un ex soldato e un ex soccorritore che avevano lanciato bombe ... Leggi su globalist (Di lunedì 10 aprile 2023) Repressione, anche se in questo caso non si tratta solo di un reato di opinione Un tribunale russo ha condannato a 19di carcere un ex soldato e un ex soccorritore che avevano lanciato bombe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Qual è il modo corretto per allontanare i violenti dal calcio? Se il dibattito è inclusione vs repressione, la dis… - globalistIT : - palmier1c : @ComunistaRosso Dopo quasi 100 anni ancora rompono con il patto Molotov-Ribbentrop. Senza però considerare che Stal… - commendavigo : RT @PaoloBorg: Un protocollo segreto del Patto Molotov-Ribbentropp assegnava la Finlandia alla Russia per quello Stalin la invase nella tot… - SpanchoVilla : 3? Fece prima Hitler Il 5 ottobre 1939 a prendere la parte occidentale, mentre Stalin brutalmente si impossessò dei… -