Moby Prince | Livorno ricorda il più grande disastro della marineria civile Ci furono 140 morti

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo 32 anni,ha celebrato la tragedia. "Per non dimenticare". Si tratta del piùitaliana che si consumò a poche centinaia di metri dalla costacittà e in cui ci140, un solo superstite, nessun colpevole

Livorno, 10 aprile 2023 -, a Livorno le celebrazioni del 32°anniversario della tragedia ancora senza verità e giustizia Si è celebrato oggi il 32° anniversario della tragedia, il più grande disastro ...'Non pensavamo che il nostro Calvario sarebbe stato così lungo ma continuiamo la nostra battaglia per avere verità e giustizia sulla strage della; e lo facciamo anche nel nome di Loris Rispoli che non può essere con noi e di Angelo Chessa mancato quasi un anno fa'. Lo ha detto Nicola Rosetti presidente della Associazione dei ...Si intitola 'Per non dimenticare' la giornata di celebrazioni svolte oggi a Livorno per il 32 o anniversario della tragedia, il più grande disastro della marineria civile italiana che si consumò a poche centinaia di metri dalla costa della città e in cui ci furono 140 morti, un solo superstite, nessun colpevole.

