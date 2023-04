“Mission Cancer | l' Europa così salverà tre mln di vite Il progetto per aumentare la sopravvivenza del 70%

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dieci milioni di persone muoiono all’anno per i tumori. Il cancro è diventato la causa di morte numero uno nel mondo. Purtroppo il trend non è in discesa. E nel Vecchio Continente, che ha circa il 10% della popolazione mondiale, si registrano quasi 2,5 milioni di decessi, praticamente un quarto. Per questo la Come Europea ha deciso di tentare la sfida di contrastarlo con forza istituendo la “”. L’obiettivo principe è di salvare più di tre milioni dientro il 2030. "L'idea dellae (UnCan) è arrivare ad avere-come detto da uno dei molti scienziati partecipanti all’impresa, Eric Solary-un nuovo livello di comprensione del cancro, malattia complessa, con molti fattori coinvolti”. Sarebbe basilare fissare le linee strategiche della ricerca per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : “Mission Cancer lEuropa così salverà 3 mln di vite Il progetto per aumentare la sopravvivenza del 70% - #“Mission… - pisanie7 : RT @IRSTDinoAmadori: Si è appena concluso un interessante panel sulla traduzione della ricerca sanitaria in benefici per i pazienti. Il Pr… -

Per questo la Commissione Europea ha deciso di tentare la sfida di contrastarlo con forza istituendo la ''. L'obiettivo principale è di salvare più di tre milioni di vite entro il 2030. ...Le 14 mars dernier, l'abbé Cyril Gordien mourait d'unfulgurant. Il avait 48 ans. Il était ... ce n'est pas pour leur ego, mais parce que laconfiée par l'Église, celle d'annoncer ...We believe Microscoop technology will also be broadly useful forresearch," said Dr. JC Liao,... Syncell'sis to broadly benefit customers in academia, pharmaceutical industry, and ...

“Mission Cancer l'Europa scende in campo per salvare tre milioni di vite Affaritaliani.it

Dieci milioni di persone muoiono all’anno per i tumori. Il cancro è diventato la causa di morte numero uno nel mondo. Purtroppo il trend non è in discesa. E nel Vecchio Continente, che ha circa il 10% ...