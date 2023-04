Miriam Leone in intimo stupisce tutti: reggicalze e collant come una pin up, fan impazziti (Di lunedì 10 aprile 2023) Miriam Leone ha pubblicato una foto in intimo che in men che non si dica ha conquistato i fan: con questo look è bellissima. Miriam Leone è una delle attrici più brave e belle del panorama cinematografico. Da quando ha cominciato, da giovane, a muovere i primi passi non si è più fermata, camminando avanti con passione e sacrificio. Miriam Leone, la foto in intimo conquista i fan (credits: Ansa) grantennis toscanaIl suo ingresso nel mondo dello spettacolo è arrivato quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, nel 2008. Inizialmente eliminata, viene ripresa in seguito e riesce così ad aggiudicarsi il titolo in quell’edizione. Un debutto in un ‘ruolo’ diverso da quello che da anni porta avanti, ovvero di attrice. E’ sempre molto impegnata, dato ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 10 aprile 2023)ha pubblicato una foto inche in men che non si dica ha conquistato i fan: con questo look è bellissima.è una delle attrici più brave e belle del panorama cinematografico. Da quando ha cominciato, da giovane, a muovere i primi passi non si è più fermata, camminando avanti con passione e sacrificio., la foto inconquista i fan (credits: Ansa) grantennis toscanaIl suo ingresso nel mondo dello spettacolo è arrivato quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, nel 2008. Inizialmente eliminata, viene ripresa in seguito e riesce così ad aggiudicarsi il titolo in quell’edizione. Un debutto in un ‘ruolo’ diverso da quello che da anni porta avanti, ovvero di attrice. E’ sempre molto impegnata, dato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 0YrdvEDIhzvtvaW : RT @Lexus_Italia: Continua il viaggio attraverso le emozioni del Cinema. Dal tappeto rosso del @romacinemafest, Lexus è con Edoardo Leo, Mi… - aboutTav : Miriam Leone mia moglie - HikenNoFede2 : Luciana Littizzetto il piano B in caso di rifiuto di Miriam Leone - gerrylongo74 : Sento dire che la partita di martedì sera è la più importante dell'anno.....secondo me voi non state bene avete dei… - Sammax883B : @twitteip Appena visto! Concordo nel definire pazzesca Miriam Leone! Per qualche strano motivo, hanno messo lenti a… -