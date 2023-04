Mille clandestini in 24 ore: ecco il “regalo” di Pasqua (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – Quasi Mille i clandestini arrivati a Lampedusa nel giro di 24 ore, per una Pasqua non esattamente serena per gli abitanti dell’isola, come riporta l’Ansa. Quasi Mille immigrati clandestini a Pasqua Sono 974, per essere precisi, i clandestini arrivati a Pasqua a Lampedusa. Il totale impressionante di sbarchi effettuati nella giornata di ieri è di 26 attracchi, contententi il numero di persone appena citato. Un via vai continuo tra Frontex, Guardia di Finanza e, manco a dirlo, le solite Ong. I gruppi di clandestini hanno riferito di essere partiti da varie città della Tunisia (Kerkenna, Zarzis, Chebba, Jebiniana), e di aver sborsato fino ai 4mila dinari per viaggiare verso l’Italia. Hotspot – come sempre – al collasso Un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr – Quasiarrivati a Lampedusa nel giro di 24 ore, per unanon esattamente serena per gli abitanti dell’isola, come riporta l’Ansa. QuasiimmigratiSono 974, per essere precisi, iarrivati aa Lampedusa. Il totale impressionante di sbarchi effettuati nella giornata di ieri è di 26 attracchi, contententi il numero di persone appena citato. Un via vai continuo tra Frontex, Guardia di Finanza e, manco a dirlo, le solite Ong. I gruppi dihanno riferito di essere partiti da varie città della Tunisia (Kerkenna, Zarzis, Chebba, Jebiniana), e di aver sborsato fino ai 4mila dinari per viaggiare verso l’Italia. Hotspot – come sempre – al collasso Un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bannata4 : RT @Alexanderxxvii1: Ci stanno invadendo. Meloni è serva dello straniero. Ovviamente, anche questi clandestini finiranno in Italia. Migrant… - CandleMcMurphy : RT @Alexanderxxvii1: Ci stanno invadendo. Meloni è serva dello straniero. Ovviamente, anche questi clandestini finiranno in Italia. Migrant… - Alessan69748893 : RT @edopaladini: Miliardi per cani e porci per Reddito di Cittadinanza e mille sussidi a cazzo Miliardi per Clandestini nullafacenti Mili… - MarcoMerli11 : RT @Alexanderxxvii1: Ci stanno invadendo. Meloni è serva dello straniero. Ovviamente, anche questi clandestini finiranno in Italia. Migrant… - iolanda_pitti : RT @Alexanderxxvii1: Ci stanno invadendo. Meloni è serva dello straniero. Ovviamente, anche questi clandestini finiranno in Italia. Migrant… -