(Di lunedì 10 aprile 2023) Commovente larial fianco del neonato: 'Ciao, mi chiamo. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più ...

Commovente la lettera ritrovata al fianco del neonato abbandonato : 'Ciao, mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più ...Usa queste dolci parole, a quanto si apprende, la letteraaccanto al bimbo lasciato nella culla per la vita del Policlinico di. Accanto la lettera, scritta come se a parlare fosse il ...Sono queste le dolci parole che i medici hanno letto nella letteraaccanto al bimbo lasciato nella Culla per la vita del Policlinico di. L'allarme per il personale della neonatologia ...

Milano, trovata una famiglia per il piccolo Enea | La madre lo aveva abbandonato con una lettera carica di affetto TGCOM

Il piccolo è stato trovato nel locale protetto vicino alla clinica Mangiagalli. Al suo fianco anche una lettera della mamma ...