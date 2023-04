Milano, neonato lasciato nella “Culla per la vita”. Il biglietto: “Ciao, mi chiamo Enea” (Di lunedì 10 aprile 2023) Un neonato, venuto alla luce da pochi giorni, è stato lasciato a Pasqua, 9 aprile 2023, nella “Culla per la vita” della Clinica Mangiagalli di Milano e risulta essere in buona salute. Il piccolo pesa 2,6 kg ed è di etnia caucasica. Ad occuparsene sono ora gli specialisti della neonatologia, che lo hanno sottoposto ai normali controlli di routine, da cui non si sono evidenziati problemi. Al fianco del bimbo è stata lasciata una lettera, scritta dalla mamma, che ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto: “Ciao, mi chiamo Enea – si legge, come se fosse stata scritta dal neonato – Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 10 aprile 2023) Un, venuto alla luce da pochi giorni, è statoa Pasqua, 9 aprile 2023,per la” della Clinica Mangiagalli die risulta essere in buona salute. Il piccolo pesa 2,6 kg ed è di etnia caucasica. Ad occuparsene sono ora gli specialisti dellalogia, che lo hanno sottoposto ai normali controlli di routine, da cui non si sono evidenziati problemi. Al fianco del bimbo è stata lasciata una lettera, scritta dalla mamma, che ha voluto spiegare le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto: “, mi– si legge, come se fosse stata scritta dal– Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il ...

