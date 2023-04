Milano, neonato abbandonato all’ospedale nel giorno di Pasqua: “La mamma mi vuole bene ma non mi può seguire” (Di lunedì 10 aprile 2023) Milano, neonato abbandonato all’ospedale nel giorno di Pasqua Un neonato è stato abbandonato al Policlinico di Milano nella mattinata di Pasqua: il piccolo, di etnia caucasica, pesa 2,6 kg ed è in buone condizioni. Il bambino è stato ritrovato nella Culla per la vita, strutture concepite per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i loro neonati nel completo anonimato e in assoluta sicurezza per i piccoli. Al suo fianco è stata ritrovata una lettera, firmata dalla mamma, ma scritta come se a parlare fosse il bambino. “Ciao mi chiamo Enea – si legge nella missiva – Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023)neldiUnè statoal Policlinico dinella mattinata di: il piccolo, di etnia caucasica, pesa 2,6 kg ed è in buone condizioni. Il bambino è stato ritrovato nella Culla per la vita, strutture concepite per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i loro neonati nel completo anonimato e in assoluta sicurezza per i piccoli. Al suo fianco è stata ritrovata una lettera, firmata dalla, ma scritta come se a parlare fosse il bambino. “Ciao mi chiamo Enea – si legge nella missiva – Sono nato in ospedale perché la miavoleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più ...

