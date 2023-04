Milano | grosso incendio divampato sul tetto di un palazzo nella zona nord della città «Fiamme difficili da domare» – I video

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 aprile 2023)notte a, dove dopo le 21 èun vastoall’ultimo piano di undi via Rosa Luxemburg 5,. Nessuno degli inquilini sembra essere rimasto intossicato o ferito e attualmente tutti risultano essere stati evacuati dal condominio. L’uomo residente del grande appartamento all’ultimo piano dove è andato a fuoco il doppio, in lamiera e in legno, è stato valutato soccorso dal 118, arrivati sul posto con automedica e un’ambulanza. Da quanto si apprende per lui non si è reso necessario il ricorso alle cure mediche. Nel frattempo l’intervento di spegnimento continua senza sosta, i vigili del fuoco parlano di ...