Milano, bimbo abbandonato nella Culla per la vita con una lettera della madre in cui dice di non potersi prendere cura di lui Un neonato di 2,6 kg è stato lasciato presso la Culla per la vita del Policlinico di Milano. Il bimbo di etnia caucasica è in buona salute e attualmente è accudito dagli specialisti della Neonatologia alla clinica Mangiagalli del Policlinico, dove sta seguendo i controlli di routine. Accanto al bambino, è stata rinvenuta una lettera, scritta come se a parlare fosse il bebè, ma firmata "mamma". "Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile". Racconta, inoltre, che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok". Secondo quanto riportato da La Repubblica, la lettera, firmata dalla ...

