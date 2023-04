Milano, a fuoco il tetto di una palazzina di 6 piani nel quartiere Dergano: le immagini (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, a Milano, una palazzina di 6 piani composta da 24 appartamenti è stata completamente evacuata a causa di un incendio che ha interessato il tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 9 mezzi. Nessuna persona, secondo quanto riferito dai soccorsi, è rimasta intossicata o ferita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella notte tra il 9 e il 10 aprile, a, unadi 6composta da 24 appartamenti è stata completamente evacuata a causa di un incendio che ha interessato il. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon 9 mezzi. Nessuna persona, secondo quanto riferito dai soccorsi, è rimasta intossicata o ferita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Paura a Milano, dove nella serata di Pasqua è divampato un terribile incendio in una palazzina di via Rosa Luxembou… - GHERARDIMAURO1 : RT @localteamtv: Milano, Vigili del Fuoco al lavoro sull'incendio ad un palazzo in Via Luxembourg #vialuxembourg #incendio #vigilidelfuoco… - localteamtv : Milano, Vigili del Fuoco al lavoro sull'incendio ad un palazzo in Via Luxembourg #vialuxembourg #incendio… - infoitinterno : Incendio in via Luxemburg a Milano, a fuoco una palazzina di 6 piani - infoitinterno : Milano via Luxemburg, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio -

Milano, incendio sul tetto di una palazzina in via Luxemburg: nessun ferito Un incendio è scoppiato sul tetto di una palazzina in via Luxemburg a Milano, in zona Dergano. Sul posto sono intervenuti nove mezzi dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'incendio Il rogo è avvenuto alle 21:30 di ieri in una palazzina ... Incidente sull'A1 alle porte di Milano: chiuso un pezzo di autostrada Oltre agli equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), all'altezza del chilometro 4.3 dell'autostrada che collega Milano e Napoli sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia ... Grosso incendio in una palazzina a Milano ...a Milano. Le fiamme, partite attorno alle 21.30, hanno avvolto l'intera copertura dell'edificio, un condominio di 6 piani e con 24 appartamenti. Sul rogo hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco del ... Un incendio è scoppiato sul tetto di una palazzina in via Luxemburg a, in zona Dergano. Sul posto sono intervenuti nove mezzi dei vigili del. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'incendio Il rogo è avvenuto alle 21:30 di ieri in una palazzina ...Oltre agli equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), all'altezza del chilometro 4.3 dell'autostrada che collegae Napoli sono arrivati anche i vigili dele la polizia ......a. Le fiamme, partite attorno alle 21.30, hanno avvolto l'intera copertura dell'edificio, un condominio di 6 piani e con 24 appartamenti. Sul rogo hanno lavorato a lungo i vigili deldel ... Grosso incendio in una palazzina a Milano MilanoToday.it Brucia tetto condominio a Milano, pompieri ancora al lavoro (ANSA) - MILANO, 10 APR - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro in via Rosa Luxembourg, nel quartiere di Dergano, a Milano, dove ieri sera poco dopo le 21 è scoppiato un incendio che ha bruciato ... Incendio a Milano: evacuata una palazzina nella notte Paura a Milano, dove nella serata di Pasqua è divampato un terribile incendio in una palazzina di via Rosa Luxembourg, nel quartiere Dergano. Intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza ... (ANSA) - MILANO, 10 APR - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro in via Rosa Luxembourg, nel quartiere di Dergano, a Milano, dove ieri sera poco dopo le 21 è scoppiato un incendio che ha bruciato ...Paura a Milano, dove nella serata di Pasqua è divampato un terribile incendio in una palazzina di via Rosa Luxembourg, nel quartiere Dergano. Intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza ...