(Di lunedì 10 aprile 2023) Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al confronto tra il portiere delMikee Gianluigi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, senti Barzagli: “Donnarumma diventerà meglio di Maignan” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Barzagli #Maignan… - pippo061 : RT @not_Furge: 7. Ti senti sicuro di essere sulla panchina del Milan anche il prossimo anno, qualsiasi cosa accada? Alla luce di questa sta… - ForzaMI67931706 : RT @MilanNewsit: Milan, senti Nasti: 'Io mi sento pronto. Voglio dimostrare al Milan quanto valgo' - pino_nostro : RT @Rino2341: @_SimoTarantino “E dimmi quanto ti senti coglione da 1 a Inter e Milan che lottano per il 4 posto 22/23?” - milanecon : RT @not_Furge: 7. Ti senti sicuro di essere sulla panchina del Milan anche il prossimo anno, qualsiasi cosa accada? Alla luce di questa sta… -

Commenta per primo L'ex giocatore delPrimavera Axel Campeol ha rilasciato un'intervista ai microfoni di ' Terzo Anello ', parlando anche di Charles De Ketelaere . 'Vi spiego quello che sta succedendo ora a Charles, lui lo conosco ...Contro ilil Napoli ha crossato tanto ma senza mai fare un cross buono per Simeone. Lecce Io ... E quando ti divertimeno la stanchezza. Spalletti è tanto duro quanto sorridente. Lavorano ...Romano ma tifoso del. Lo dice in un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, dopo una vittoria dell'Unicusano Fondi contro il Foggia allo Zaccheria: "Ieri ho realizzato un sogno da ...

Milan, senti Barzagli: “Donnarumma diventerà meglio di Maignan” Pianeta Milan

Con una quarto di finale di Champions League alle porte, il Milan di Stefano Pioli continua nella sua traversata nel mese di aprile. Il doppio impegno ...Se è vero che dopo il sorteggio ha sentito Maldini e gli ha dato appuntamento a Istanbul. “È stato soprattutto un augurio al Milan al quale sono affezionato. In realtà Milan-Napoli sarà una partita ...