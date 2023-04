Milan-Napoli | Theo Hernandez sui social | “Settimana chiave”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - tvdellosport : ?????????? ???????????????????????????????????????? ?? Inter, domani la sfida al Benfica: Inzaghi si gioca tutto; ?? Verso Milan-Napoli:… - xdavidwillian1 : @CuriosidadesEU @vaidebetbb @CuriosidadesBRL @CuriosidadesPRL benfica 2 x 1 inter man city 3 x 2 bayer real madrid… -

...delè entrata nella sua fase più calda. Dopo il pareggio ottenuto in casa contro l'Empoli, le attenzioni dei rossoneri sono ovviamente rivolte alla sfida di Champions League contro il. ..., contro gli azzurri sarà una prima assoluta in Champions League. Ma il Diavolo in Europa ama i derby italiani L'Italia seguirà con grande attenzione, primo atto della ...Commenta per primo Con o senza Champions, con o senza vittorie sul, con o senza nuovo stadio. Ilpresto si troverà a dover prendere delle decisioni definitive che inevitabilmente dipenderanno anche dai risultati ottenuti in campo, ma che potranno ...

Le scelte di Pioli e Spalletti: Milan-Napoli così in campo Gazzetta

Si avvicina il quarto di finale di andata tra Milan e Napoli di Champions League. I rossoneri si affidano specialmente alla stella Rafael Leao che nella massima competizione europea in questa stagione ..."In campionato il Napoli aspetta solo la matematica e quindi la testa va alla Champions. Il Milan tra quelle rimaste è la squadra meno temibile, ma è abituato a giocare queste partite. Sarà una gara ...