Milan-Napoli, Mauro: “Date le ultime sfide dico 50% e 50%” (Di lunedì 10 aprile 2023) Massimo Mauro, ex calciatore, ha voluto fare un pronostico sulle possibilità che hanno Milan e Napoli nel prossimo match di Champions League Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 aprile 2023) Massimo, ex calciatore, ha voluto fare un pronostico sulle possibilità che hannonel prossimo match di Champions League

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - murielismoo : @NotReppecca Il Milan batte il Napoli e va in semifinale ma in semifinale perde poi se è inger o Benfica cambua poco - MilanWorldForum : Moggi su Conte al Milan e su Milan Napoli Le dichiarazioni -) -