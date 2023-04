Milan-Napoli | le probabili formazioni | Giroud e Leao sfidano Kvaratskhelia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nei quarti di finale della Champions League analizziamo la sfida tra ildi Stefano Pioli e ildi Luciano Spalletti. Il calcio d’inizio sarà alle ore 21:00 di mercoledì 12 aprile, nella cornice dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Direzione della gara affidata a Istvan Kovacs, arbitro romeno. Guardando gli ultimi risultati, valutiamo il momento delle due squadre, coi rossoneri impegnati nella corsa Champions League in Serie A e i partenopei in direzione tricolore. Sandro Tonali () – @livephotosport, le scelte di Pioli Ilopterà per il classico modulo, ovvero il 4-2-3-1. Stefano Pioli dovrebbe avere a disposizione Maignan in porta, difeso dalla retroguardia composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Centrocampo che vedrà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: le ultime dall'allenamento - gsgraphics01 : Sto tirando fuori una bella grafichina per milan napoli - infoitsport : Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Dovremo essere spensierati, con entusiasmo” -

La massima competizione europea scende di nuovo in campo l'11 aprile per i quarti di finale, che vedranno impegnati i tre club italiani. Possibile un nuovo derby tra squadre della serie A in ...Nella prima puntata si è parlato di Khvicha Kvaratskhelia (), nella seconda di Emil Audero (... nella nona Sergej Milinkovic - Savic (Lazio), nella decima Sandro Tonali (), nell'undicesima ...Sabato sarà il turno delle tre squadre impegnate in Champions League:ed Inter scenderanno in campo una dopo l'altra. Lecce - Sampdoria sarà il lunch match di domenica 17 aprile, mentre ...

(Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com) Cercasi centravanti per la sfida contro il Milan a San Siro. Simeone ha fatto terapie ed è sicuramente indisponibile. (La Repubblica) ...Come se non bastasse al Napoli, in vista dell'andata dei quarti Champions in casa Milan, il forte dubbio che permane sulla presenza di Osimhen (anche oggi il nigeriano ha svolto lavoro individuale dif ...