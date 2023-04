Milan-Napoli, la sentenza decisiva di Ancelotti: "Chi è la favorita" (Di lunedì 10 aprile 2023) "Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di Champions? Si pensa di arrivare a vincerla, sapendo che ogni partita è un ostacolo difficile, duro e imprevedibile, la Champions è così. Da parte di tutte le otto squadre c'è il desiderio di raggiungere la finale di Istanbul". Carlo Ancelotti sogna il bis ma sa che sarà dura. Il Real Madrid campione d'Europa in carica è atteso mercoledì dal primo round col Chelsea, ennesimo impegno di una stagione "molto, troppo esigente, ci sono troppe partite - sottolinea ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Dal 30 dicembre al 20 marzo abbiamo giocato ogni tre giorni. Nel campionato della regolarità, non siamo riusciti ad avere la continuità del Barcellona. Il calendario è assurdo e anche lì bisognerebbe fare qualcosa. Vanno difesi i calciatori, per migliorare la qualità dello spettacolo bisogna giocare meno partite. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) "Cosa pensiamo alla vigilia dei quarti di Champions? Si pensa di arrivare a vincerla, sapendo che ogni partita è un ostacolo difficile, duro e imprevedibile, la Champions è così. Da parte di tutte le otto squadre c'è il desiderio di raggiungere la finale di Istanbul". Carlosogna il bis ma sa che sarà dura. Il Real Madrid campione d'Europa in carica è atteso mercoledì dal primo round col Chelsea, ennesimo impegno di una stagione "molto, troppo esigente, ci sono troppe partite - sottolinea ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno - Dal 30 dicembre al 20 marzo abbiamo giocato ogni tre giorni. Nel campionato della regolarità, non siamo riusciti ad avere la continuità del Barcellona. Il calendario è assurdo e anche lì bisognerebbe fare qualcosa. Vanno difesi i calciatori, per migliorare la qualità dello spettacolo bisogna giocare meno partite. I ...

