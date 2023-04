Milan-Napoli in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2022/2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Napoli, match valido per l’anData dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 12 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Torna finalmente un derby italiano in Europa e lo spettacolo non mancherà dato che si affrontano la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e la squadra che vincerà (salvo clamorose sorprese) il prossimo. Napoli ovviamente favorito per il passaggio del turno e, secondo i bookmakers, anche per la sfida di San Siro. Non si può però dimenticare il recente 4-0 subito dagli uomini di Pioli al Maradona, che ha scombinato tutte le carte in tavola. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, in ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di, match valido per l’andeidi finale della. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 12 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Torna finalmente un derby italiano in Europa e lo spettacolo non mancherà dato che si affrontano la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto e la squadra che vincerà (salvo clamorose sorprese) il prossimo.ovviamente favorito per il passaggio del turno e, secondo i bookmakers, anche per la sfida di San Siro. Non si può però dimenticare il recente 4-0 subito dagli uomini di Pioli al Maradona, che ha scombinato tutte le carte in tavola. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Il Napoli è sparito, una squadra strepitosa è diventata normale ( La Stampa) Il Napoli perfetto si è inceppato. Co… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - lapoelkann_ : Ho visto il Milan dominare a Napoli padrone del campo e del pallone così vorrei vedere giocare la mia Juventus ????. - paz_zeno : RT @1926_cri: Fin quando le prime tre si chiamano Milan, Inter e Juve allora è un campionato normale e dominato. Nel momento in cui le pri… - napolimagazine : TWEET - Il Milan carica i rossoneri per il match di Champions con il Napoli: 'Questo è il nostro DNA' -