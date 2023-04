Milan-Napoli, Bagni: “Spalletti ha alternative, Pioli non può togliere titolari” (Di lunedì 10 aprile 2023) In vista di Milan-Napoli Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle armi a disposizione di Luciano Spalletti e Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 aprile 2023) In vista diSalvatoreha rilasciato alcune dichiarazioni sulle armi a disposizione di Lucianoe Stefano

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso e regolamento d’uso dello stad… - AlbertoLofoco : RT @JulianRoss79: Per il Milan (che rispetto all'Inter ha ben un punto in più in campionato ma è fuori dalla Coppa Italia e ha perso la Sup… - LucaHoganC : RT @FraNasato: Secondo il sito di Sky Sport questa a oggi la probabile formazione per l’andata dei quarti di Champions con il Napoli: Maign… -