Milan - Napoli, arbitra Kovacs: il prof di educazione fisica con cui l'Italia 'frenò' a Belfast (Di lunedì 10 aprile 2023) Sarà il romeno Istvan Kovacs, 38 anni, insegnante di educazione fisica, l'arbitro di Milan - Napoli, sfida d'andata dei quarti di Champions League che si disputerà dopodomani (ore 21) allo stadio ...

