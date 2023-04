Milan, il recupero di Kalulu è più vicino: le ultime dall’allenamento (Di lunedì 10 aprile 2023) Pierre Kalulu si avvicina al pieno recupero: le ultime dall’allenamento del Milan sulle condizioni del francese Secondo quanto riferito dal collega Antonio Vitiello, il recupero di Pierre Kalulu sarebbe ora più vicino. Dopo il ko al polpaccio, il francese ha lavorato con il gruppo nella prima parte dell’allenamento odierno del Milan, anche se rimane difficile il suo recupero per la Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Pierresi avvicina al pieno: ledelsulle condizioni del francese Secondo quanto riferito dal collega Antonio Vitiello, ildi Pierresarebbe ora più. Dopo il ko al polpaccio, il francese ha lavorato con il gruppo nella prima parte dell’allenamento odierno del, anche se rimane difficile il suoper la Champions. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan, il recupero di Kalulu è più vicino: le ultime dall'allenamento

Pierre Kalulu si avvicina al pieno recupero: le ultime dall'allenamento del Milan sulle condizioni del francese Secondo quanto riferito dal collega Antonio Vitiello, il recupero di Pierre Kalulu sarebbe ora più vicino. Dopo il ko al polpaccio, il francese ha lavorato con il gruppo nella prima parte dell'allenamento odierno del Milan, anche se rimane difficile il suo recupero per la Champions.

Milan - Napoli, le news verso la Champions

Conto alla rovescia verso il derby italiano di Champions tra Milan e Napoli. Gli azzurri sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti per accelerare il suo recupero.

Osimhen, le ultime sul recupero dall'infortunio in vista di Milan-Napoli

Domenica è stato l'unico a presentarsi al centro sportivo per accelerare il suo recupero, indossando gli scarpini per la prima volta dall'infortunio e svolgendo corsa in campo, allenamento.

Verso Milan-Napoli: Pioli punta su Diaz e Leao, possibile chance per Raspadori