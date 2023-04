Milan, Carnevale vota Napoli: “Con Osimhen è Spalletti il favorito” (Di lunedì 10 aprile 2023) Giorni di avvicinamento a quello che si preannuncia, oltre che come big match nel segno dell’italianità, un vero e proprio spartiacque stagionale per il Milan. Stefano Pioli affronta il Napoli nel doppio confronto di Champions League valevole per l’approdo in semifinale. Con un posizionamento europeo in Serie A ancora da definire, i rossoneri sono chiamati a bissare la gran prestazione del Maradona. Secondo Andrea Carnevale tuttavia, se Victor Osimhen dovesse scendere in campo, il pronostico penderebbe dalla parte di Luciano Spalletti. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli @livephotosport Milan, Carnevale: “Napoli favorito se Spalletti avrà Osimhen” Lo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di lunedì 10 aprile 2023) Giorni di avvicinamento a quello che si preannuncia, oltre che come big match nel segno dell’italianità, un vero e proprio spartiacque stagionale per il. Stefano Pioli affronta ilnel doppio confronto di Champions League valevole per l’approdo in semifinale. Con un posizionamento europeo in Serie A ancora da definire, i rossoneri sono chiamati a bissare la gran prestazione del Maradona. Secondo Andreatuttavia, se Victordovesse scendere in campo, il pronostico penderebbe dalla parte di Luciano. Luciano, allenatore del@livephotosport: “seavrà” Lo ...

