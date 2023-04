Migranti: tragedia infinita. Altri 38 morti e 18 dispersi. Tremila arrivi in tre giorni (Di lunedì 10 aprile 2023) tragedia infinita nel Mediterraneo. Fra Pasqua e Pasquetta si segnalano Altri 38 morti e almeno 18 dispersi. Ma l'invasione non si ferma: in due giorni ci sono stati almeno Tremila arrivi. Con barche in avaria e Migranti in cerca di aiuto. Un crescendo di attività dei soccorritori che, da venerdì 7 aprile 2023 a lunedì 10, ha consentito di trarre in salvo circa 2.000 persone alle quali si sono aggiunti Altri 1.200 Migranti per i quali le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 aprile 2023)nel Mediterraneo. Fra Pasqua e Pasquetta si segnalano38e almeno 18. Ma l'invasione non si ferma: in dueci sono stati almeno. Con barche in avaria ein cerca di aiuto. Un crescendo di attività dei soccorritori che, da venerdì 7 aprile 2023 a lunedì 10, ha consentito di trarre in salvo circa 2.000 persone alle quali si sono aggiunti1.200per i quali le operazioni di soccorso sono tutt'ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria

