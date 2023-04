Migranti | sbarchi a Lampedusa | soccorse 36 persone

(Di lunedì 10 aprile 2023) Trentasei, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i, dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati sbarcati a. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul naufragio avvenuto nella notte fra sabato e domenica di Pasqua nel Mediterraneo centrale, in acque Sar maltesi. (LO SPECIALE

Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 26con un totale di 974 persone. Il giorno prima erano stati 17 gli approdi con 679. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano1.883 ...Ieri, sull'isola, ci sono stati 26per un totale di 974 persone . Il giorno prima erano stati 17 gli approdi con 679. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.883 ...... mettendo in sicurezza ie portandoli a Lampedusa. Le persone soccorse hanno riferito di ... Solo nella giornata di Pasqua , intanto, sono stati 26 gliin Sicilia, per un totale di 974 ...

Il naufragio nella notte tra sabato e domenica in acque Sar maltesi. Indaga la procura di Agrigento. A Pasqua arrivate a Lampedusa 1.000 persone. L'Sos di Alarm Phone: 400 in pericolo ...Ne dà notizia su twitter la ong Alarm Phone che nella notte ha ricevuto una telefonata con richieste di soccorso dai migranti a bordo e ha informato le autorità. L’imbarcazione si troverebbe in acque ...