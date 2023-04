Migranti, il pericoloso rilancio dei Centri per il rimpatrio. Il Garante dei detenuti: “Inefficaci e inumani: l’uso di psicofarmaci è inquietante” (Di lunedì 10 aprile 2023) Il governo promette di rafforzare le espulsioni degli irregolari. E per farlo intende potenziare capienza e numero dei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), i luoghi di detenzione degli stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Con più di 42 milioni di euro già previsti nell’ultima legge di Bilancio, il decreto sull’immigrazione varato dopo la tragedia di Cutro mette in campo procedure semplificate per la realizzazione di nuovi Cpr. Dai nove attualmente attivi, infatti, il governo Meloni vuole arrivare un centro in ogni regione. Non solo: anche il periodo di trattenimento potrebbe aumentare, dagli attuali 90 giorni a 120 o addirittura a 180, come previsto nei decreti sicurezza del primo governo Conte che la Lega vorrebbe ripristinare. Eppure i numeri hanno ormai smentito l’efficacia di queste strutture. “Avere più Cpr non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Il governo promette di rafforzare le espulsioni degli irregolari. E per farlo intende potenziare capienza e numero deidi permanenza per il(Cpr), i luoghi di detenzione degli stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. Con più di 42 milioni di euro già previsti nell’ultima legge di Bilancio, il decreto sull’immigrazione varato dopo la tragedia di Cutro mette in campo procedure semplificate per la realizzazione di nuovi Cpr. Dai nove attualmente attivi, infatti, il governo Meloni vuole arrivare un centro in ogni regione. Non solo: anche il periodo di trattenimento potrebbe aumentare, dagli attuali 90 giorni a 120 o addirittura a 180, come previsto nei decreti sicurezza del primo governo Conte che la Lega vorrebbe ripristinare. Eppure i numeri hanno ormai smentito l’efficacia di queste strutture. “Avere più Cpr non ...

