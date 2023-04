Migranti | a Lampedusa 26 sbarchi in un giorno Ci sono 18 dispersi

(Di lunedì 10 aprile 2023) Naufragio nel Mediterraneo centrale, ci18. I 22salvati dalla nave Nadir della Ong tedesca Resqship concordano sul numero di coloro cheannegati. La stessa Ong ha recuperato due cadaveri. Fra i superstiti, sbarcati a, cianche nove donne.tutti originari di Costa d’Avorio, Guinea, Camerun e Senegal. Ihanno riferito di essere salpati alle 3 di ieri da Sfax, pagando 3 mila dinari tunisini, e viaggiando su un barchino in ferro di 7 metri.22 isalvati dalla nave Nadir della Ong tedesca Resqship, ma altri 18 risultanonel Mediterraneo “Dopo un’ora di soccorsi ininterrotti, il nostro equipaggio – scrive l’Ong Resqship su ...

... salpato alle ore 3 di venerdì scorso, è stato lasciato alla deriva, e i, dopo il trasbordo sull'unità di soccorso sono stati sbarcati a. Hanno riferito di essere originari di ...- Continuano gli sbarchi nell'isola: ieri sera altre 233 persone sono state ricoverate nell'hot spot portando cosi a più di 1800 il numero degli ospiti. Si teme per la sorte di altre 400 persone alla ...'Ong Resqship recupera 22 persone e due cadaveri. L'hotspot dell'isola è sovraffollato. Oggi quasi mille arrivi' a riferirlo è una nota ANSA.

Lampedusa, nuovo naufragio: 'Ci sono 18 migranti dispersi' Agenzia ANSA

Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano, salpa ...