(Di lunedì 10 aprile 2023) Circa 2milain pochi giorni, dal venerdì al lunedì di Pasqua. Sono i numeri diffusiCostiera, che in questi giorni di festa ha portato a termine aldell’isola di Lampedusa e nel mar Ionio. A questi si aggiungono i soccorsi, ancora in atto, coordinati dal Centro nazionale del Soccorso marittimocostiera a favore di un peschereccio con circa 800a bordo, intercettati a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque Sar italiane. Il salvataggio, reso complesso a causa dell’elevato numero dia bordo, si sta svolgendo in queste ore. A coordinare le operazioni in mare è Nave PelusoCostiera con il supporto di tre motovedette ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Guardia Costiera: in atto soccorsi a 1200 migranti - infoitinterno : Migranti, 1200 persone intercettate e soccorse dalla Guardia al largo della Sicilia - ilfattovideo : Migranti, 1200 persone intercettate e soccorse dalla Guardia al largo della Sicilia: le immagini - RaffaLorr : Davnti questo scempio nei confronti degli italiani onesti che alla fine devono sostenere questi, anche emarginando… - LaStampa : Raffica di sbarchi, è allarme a Lampedusa. La Guardia costiera: “Soccorsi 1200 migranti” -

Circa 400 sono invece ia bordo di un secondo peschereccio, segnalato anche da Alarm Phone e intercettato da nave Diciotti della Guardia Costiera, attualmente in area Sar italiana a circa ...Circa 400, invece, ipresenti a bordo di un secondo peschereccio, segnalato anche da Alarm Phone e intercettato da nave Diciotti, attualmente in area Sar italiana a circa 170 miglia a Sud - ...ROMA, 10 APR Sono 1.200 circa ioggetto di due operazioni di salvataggio da parte della Guardia Costiera italiana. Un peschereccio, con circa 800a bordo, si trova a oltre 120 miglia a SudEst di Siracusa, in acque Sar italiane. Circa 400 sono invece ia bordo di un secondo peschereccio, segnalato anche da Alarm Phone e ...

Migranti, 1200 persone intercettate e soccorse dalla Guardia al largo della Sicilia: le immagini Il Fatto Quotidiano

Trentasei migranti, fra cui 8 donne e un minore, sono stati soccorsi, durante la notte, in area Sar, dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Il barchino di 7 metri sul quale viaggiavano è stat ...