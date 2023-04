Mette incinte tre dipendenti a distanza di pochi mesi | imprenditore a processo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 10 aprile 2023)tree non riconosce i bambini. La storia di unplayboy sta facendo il giro del web. L’uomo finito sulla bocca di tutti ha 32 anni ed è di Sora, comune in provincia di Frosinone. Una delle tre donne sedotte e abbandonate, l’unica ad aver già partorito, lo ha trascinato in tribunale per il riconoscimento della paternità. Probabilmente le altre due donne faranno lo stesso. sessoLa prima relazione era iniziata a febbraio dello scorso anno Tutto inizia a febbraio dello scorso anno quando il piccolointreccia una relazione con la mamma del suo primogenito. I due vanno a convivere e la donna inizia a lavorare per il compagno. Qualche settimana dopo, scopre di essere in attesa di un maschietto, lo comunica all’uomo e poco dopo gli chiede ...