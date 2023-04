Meteo Roma del 10-04-2023 ore 19:15 (Di lunedì 10 aprile 2023) Meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tra Romagna Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 m perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni tessuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre il 600-700 metri in serata residui fenomeni tra lazio-abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tragna Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 m perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni tessuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre il 600-700 metri in serata residui fenomeni tra lazio-abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ...

