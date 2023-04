Meteo Roma del 10-04-2023 ore 06:10 (Di lunedì 10 aprile 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tra Romagna Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 metri perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni piaciuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre i 600-700 metri in serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nuvolosità più compatta tragna Triveneto al pomeriggio sulla ti fenomeni sui settori Alpini con neve Oltre agli 800-1000 metri perlopiù invariata altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità addensamenti a nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari al centro al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse neve fino a quote collinari sui settori interni piaciuto tra Toscana e Umbria al pomeriggio ancora precipitazioni tra lazio-abruzzo Nevoso in Appennino oltre i 600-700 metri in serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 600 m ampie schiarite sulle altre regioni al sud Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui ...

