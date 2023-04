Meteo, previsioni martedì 11 aprile: arriva bel tempo, ma da giovedì nuova perturbazione (Di lunedì 10 aprile 2023) Su quasi tutta l’Italia sarà un martedì con sole e clima primaverile. Qualche nuvola in più al Nord, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e poi sulla Pianura Padana. Non sono attese piogge. Ma non durerà a lungo: già tra mercoledì e giovedì una nuova perturbazione riporterà nubi e acqua su diverse regioni Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 aprile 2023) Su quasi tutta l’Italia sarà uncon sole e clima primaverile. Qualche nuvola in più al Nord, soprattutto sulle Alpi, sulle Prealpi e poi sulla Pianura Padana. Non sono attese piogge. Ma non durerà a lungo: già tra mercoledì eunariporterà nubi e acqua su diverse regioni

