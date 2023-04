Messa di Pasquetta Lunedì dell’Angelo 10 aprile 2023: orario, canali e dove guardarla in diretta tv (e streaming) (Di lunedì 10 aprile 2023) E anche la Pasqua, una delle festività sentite dai credenti, è andata. Il tempo vola e oggi non ci resta che festeggiare il Lunedì dell’Angelo, meglio conosciuto da tutti come ‘Pasquetta’. C’è chi ne ha approfittato per fare un ponte lungo, una gita fuori porta, una scampagnata con gli amici in totale relax in questo inizio settimana di festa e diverso dal solito. Lontano dalla vita di sempre, dagli impegni, dalle responsabilità e dalla quotidianità. E c’è, invece, chi vorrà seguire la Messa in questa giornata speciale e andrà fisicamente in chiesa. E chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della liturgia in diretta tv o streaming. Ecco dove seguirla, su quale canale e a che ora sintonizzarsi. dove vedere la Messa del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) E anche la Pasqua, una delle festività sentite dai credenti, è andata. Il tempo vola e oggi non ci resta che festeggiare il, meglio conosciuto da tutti come ‘’. C’è chi ne ha approfittato per fare un ponte lungo, una gita fuori porta, una scampagnata con gli amici in totale relax in questo inizio settimana di festa e diverso dal solito. Lontano dalla vita di sempre, dagli impegni, dalle responsabilità e dalla quotidianità. E c’è, invece, chi vorrà seguire lain questa giornata speciale e andrà fisicamente in chiesa. E chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della liturgia intv o. Eccoseguirla, su quale canale e a che ora sintonizzarsi.vedere ladel ...

